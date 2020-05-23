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На Черниговщине суд вернул общине УПЦ храм, который сельсовет незаконно передал ПЦУ

23.05.2020 / 13:00
Суд вернул общине УПЦ храм, который сельсовет незаконно передал ПЦУ

Верховный Суд Украины признал окончательным решение вернуть храм на Черниговщине общине Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на постановление Суда, 20 мая Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановил вернуть УПЦ захваченный активистами ПЦУ в 2019 году храм в честь Покрова Божией Матери в селе Ковпыта Черниговской области.

В 2003 году Ковпытский сельский совет передал УПЦ бывшее помещение сельсовета, которое переоборудовали под храм. При этом в феврале 2019 сельсовет постановил аннулировать решение о передаче, хотя такого рода документы отмене не подлежат. 9 марта храм был захвачен представителями УПЦ КП.

Свято-Покровская община УПЦ с. Ковпыта в июле 2019 года подала в суд, и 19 сентября 2019 года Хозяйственный суд Черниговской области полностью удовлетворил ее иск. Через два месяца, 19 ноября, Черниговская епархия ПЦУ подала апелляцию, однако 20 января 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил предыдущее судебное решение в пользу УПЦ без изменений. Тогда в ПЦУ подали кассационную жалобу, но Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда 14 мая не удовлетворил и ее.

Окончательное судебное решение относительно храма в Ковпытах, опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

«Кассационный суд считает, что суды предыдущих инстанций правильно признали спорное решение Ковпытского сельского совета от 22.02.2019 незаконным, поскольку спорное решение не соответствует требованиям закона, нарушает права и интересы истца по делу», – подчеркнули там.

Суд заявил, что поскольку ковпытовская община УПЦ не принимала решений о смене юрисдикции, то «решение о передаче здания другим, кроме истца, общинам органами местного самоуправления не принималось».

Источник: Inpress.ua
суд, УПЦ, Черниговщина, ПЦУ
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