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На Запорожье УПЦ провела детский челлендж ко дню вышиванки

23.05.2020 / 13:22
На Запорожье УПЦ провела детский челлендж ко дню вышиванки
Источник: Центр информации УПЦ
В челлендже приняли участие воспитанники и преподаватели воскресной школы

В Запорожской епархии Украинской православной Церкви провели детский челлендж ко Дню вышиванки, который в Украине отмечают 21 мая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, челлендж запустили в воскресной школе «Виноград», которая действует при храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Константиновка Мелитопольского района.

В челлендже приняли участие воспитанники и преподаватели воскресной школы.

«Из-за продленного карантина по прежнему нет возможности для встреч во время воскресных занятий. Поэтому дети с радостью приняли участие и активно примерили вышиванки, позируя не выходя из дома. Дети использовали разные зоны – иконные уголки, цветочные клумбы, творчески отнеслись к проекту», - рассказали в Запорожской епархии.

 

Источник: Inpress.ua
вышиванки, Запорожье, УПЦ
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