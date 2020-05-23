Войти | Зарегистрироваться
14:01

суббота,
23 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Умани отметил престольный праздник старейший православный храм города

23.05.2020 / 13:45
В Умани отметил престольный праздник старейший православный храм города
Умань Источник: Центр информации УПЦ
Свято-Николаевский собор на сегодняшний день является старейшим православным храмом в Умани

Главный храм Уманской епархии Украинской Православной Церкви в день памяти святого Николая, 22 мая, отметил свой престольный праздник.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Уманской епархии, в этот день Божественную литургию в храме совершил настоятель собора, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон.

Во время богослужения духовенство и верующие помолились о прекращении распространения опасных вирусных заболеваний, а митрополит Пантелеимон наградил клириков епархии церковными наградами.

После молебна святителю Николаю Митрополит Пантелеимон обратился ко всем присутствующим со словом проповеди, в которой рассказал о главных моментах праведной жизни и веры святителя Николая, память которого Церковь совершает в этот день. Владыка отметил особые черты, которые характеризуют святительскую проповедь этого угодника Божьего, среди которых – «неисчерпаема любовь к Господу, непритворна любовь к людям и одновременно ревность по вере и разоблачения тех, кто приносил вред чистоте правильного вероучения и вообще церковной жизни».

Построенный на месте старого деревянного Никольского храма, который сгорел вначале XIX в., Свято-Николаевский собор на сегодняшний день является старейшим православным храмом в Умани. Ежегодно в день преставления святителя Мирликийского Николая и в день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бари священнослужители и прихожане собора совершают богослужения в честь святого. 

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ, Умань
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 мая
22 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.