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На Винниччине разрушается отнятый представителями ПЦУ храм-памятник УПЦ

01.10.2019 / 09:58
На Винниччине разрушается отнятый представителями ПЦУ храм-памятник УПЦ
Митрополит Варсонофий посетил храм в Махновке Источник: Центр информации УПЦ
Написал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр), который на днях побывал в Махновке

В Винницкой области в селе Махновка разрушается отнятый представителями Православной Церкви Украины храм-памятник Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей старице в Фейсбук написал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр), который на днях побывал в Махновке.

«Посетил закрытый в течение полугода храм в честь св. Георгия Победоносца села Махновка. К сожалению, храм, который является памятником архитектуры – разрушается. Из него сделали склад строительных материалов. Территория вокруг храма запущена и заросла сорняками, дороги к колодцу уже не заметно. Несмотря, что представители ПЦУ не используют храм по назначению, не позволяют и нашей общине УПЦ совершать в нем богослужения», – сообщил митрополит Варсонофий.

Как сообщалось, 10 апреля в Махновке клирик ПЦУ напал на владыку Варсонофия. Прихожане УПЦ защитили своего архиерея.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ, ПЦУ
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