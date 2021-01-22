Подтверждены два маршрута, по которым могут передать удерживаемых в ОРДЛО украинцев - Денисова

В частности, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан Украины, которые содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняется. Сейчас действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту "Ростов-на-Дону - Минск – Киев", - написала Денисова в Facebook 21 января.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество граждан Украины, которое планируют передать, постоянно меняется.

"Кроме того, сейчас местонахождение наших сограждан неизвестно. Информация будет обновляться", - добавила Денисова.

20 января омбудмен сообщила, что из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию в ближайшее время будут переданы 9 человек, которые незаконно содержатся в местах несвободы. Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они - граждане Украины.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что решение России передать не Украине, а частному лицу - председателю политсовета партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку, - группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Источник