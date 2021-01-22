Когда Украина отказывается от своих граждан из-за того, что их передают Медведчуку - это «полный трэш», - Ткачев

Мнение журналиста приводит Интернет-издание «Страна».

Ткачева возмутило поведение украинской власти, которая фактически отказалась пустить на территорию Украины группу женщин, которых руководство ОРДЛО согласилось освободить при посредничестве Виктора Медведчука.

«В наше время офигительных историй истории становятся какими-то уж слишком офигительными. ДНР и ЛНР согласились безвозмездно передать Украине группу пленных. При одном условии: передавать их будут Медведчуку. Украина... отказалась принимать этих пленных, о чём заявил глава украинской делегации в Минске Кравчук», - сообщил журналист.

«Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр?» - приводит журналист слова Леонида Кравчука.

Ткачев пояснил, что на самом деле украинская власть отказывается пускать своих граждан на подконтрольную территорию Украины только из-за того, что руководство ОРДЛО передает их Медведчуку.

«На самом деле же дело, конечно, не в реестрах и не в документах. Дело в Медведчуке. О чём Кравчук дальше прямо говорит», - подчеркнул журналист.

Ткачев с возмущением отметил, что из-за зависти к авторитету Медведчука, власти Украины отказались от своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО.

«Ещё раз, внимательно: чтобы не «поднимать авторитет» Медведчука, Украина оставила своих людей в плену», - сделал вывод журналист.

«Это какой-то такой трэш, что даже не знаю, что и сказать», - с возмущением заключил политический обозреватель Юрий Ткачев.