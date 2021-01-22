СБУ задержала на взятке заместителя начальника департамента Киевводоканала

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"Северный поток-2" могут приостановить на неопределенный срок
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Правительство Киргизии отправлено в отставку с прекращением премьерских полномочий избранного президента Жапарова
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11:15
Байден оставит решение вопроса по импичменту Трампу Сенату США, заявили в Белом доме
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10:54
В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти два десятка погибших
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09:42
Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату
- 15:23
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НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021
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14:52
Нацбанк Украины повысил прогноз инфляции на 2021 г. до 7%
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14:21
Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ
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17:52
Зарплаты учителей вырастут на 20% - решение Кабмина
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14:53
Украина все еще имеет шансы получить транш МВФ в І кв.-2021 - BofA
- 16:15
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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06:37
В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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08:21
Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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09:12
На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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08:37
В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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