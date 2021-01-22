СБУ задержала на взятке заместителя начальника департамента Киевводоканала

Об сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у представителя коммерческой структуры 38,2 тысячи долларов за согласование разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых Киевводоканалом.

Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере 9,1 тысячи долларов. Задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14,7 тысячи долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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