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Греческий богослов протопресвитер Феодор Зисис: Те, кто признает ПЦУ окажутся вне Церкви

29.08.2019 / 16:50
Греческий богослов протопресвитер Феодор Зисис: Те, кто признает ПЦУ окажутся вне Церкви
Протопресвитер Феодор Зисис Источник: Центр информации УПЦ
По мнению протопресвитера Феодора Зисиса, «раскол не остаётся в пределах Украины, но распространяется во всем церковном Православном пространстве»

Признание автокефалии Православной Церкви Украины будет свидетельствовать об отпадении от Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил почетный профессор Богословского факультета университета Аристотеля в Салониках протопресвитер Феодор Зисис в материале, текст которой опубликовал портал Agionoros.

Профессор подчеркивает, что вне Церкви будут те, кто будет в общении с украинским расколом, следуя за Патриархом Варфоломеем.

«Мы много раз заявляли, что попадём в раскол, если будем поминать других раскольнических епископов… Мы, конечно же, имеем в виду украинских раскольников, которым Вселенский Патриарх Варфоломей предоставил автокефалию, после того как якобы восстановил их каноничность, не имея на то никакого соответствующего права и компетенции, вторгаясь в чужую церковную юрисдикцию и попирая автономию и полную независимость автокефальных церквей», - отметил професор.

Более того, греческий богослов считает, что «сейчас уже сложно найти оправдание для продолжения поминания епископов, которые признают украинских раскольников».

Пока ни одна Православная Церковь не признала ПЦУ, а «Элладская Церковь хоть и не признала новую псевдоавтокефальную церковь, все еще откладывает принятие решений и находится под давлением, политическим и церковным, чтобы с нее начался разрыв и за ней последовали другие церкви».

«Патриарх Варфоломей, действуя в Украине антисоборно, не только не восстановил единство, но еще больше увеличил и расширил раскол гонениями и ненавистью к нераскольным православным», - констатировал священник.

По мнению протопресвитера Феодора Зисиса, «раскол не остаётся в пределах Украины, но распространяется во всем церковном Православном пространстве», а «изоляция и прекращение общения между поместными церквями из-за юрисдикций и кафедр, оправданные священными канонами, спровоцируют еще больший раскол, неизлечимый».

пцу, Элладская церковь
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