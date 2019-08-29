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Коломойский о Зеленском: он "в законе" первые 100 дней, критиковать нельзя

29.08.2019 / 16:48
Олигарх Игорь Коломойский считает, что критиковать после 100 дней работы президента Владимира Зеленского еще рано.

Об этом он заявил в интервью изданию "Цензор.нет".

Прямая речь: "Пока нельзя. Он "в законе" первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться что к чему. Если не разобрался, так может он не туда пришел".

Бизнесмен также предположил, что Зеленскому нужно дать еще один срок, если жизнь украинцев улучшиться и это скажется на демографической ситуации.

Прямая речь: "Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то – ауфвидерзейн".

Коломойского называют "политическим спонсором" Зеленского.

Напомним, вместо большой пресс-конференции к своим 100 дням работы президент записал интервью с актером Станиславом Бокланом, который играл в сериале "Слуга народа". Его покажет телеканал "1+1", совладельцем которого является Коломойский.

Источник

Коломойский, Зеленский
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