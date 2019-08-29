Коломойский предлагает снять с России часть санкций

Об этом он заявил в интервью "Цензор.Нет".

По его словам, для Украины "это выгодная переговорная позиция".

"Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - сказал он.

Также олигарх считает, что есть три условия, при каких с РФ могут снять санкции по Донбассу.

"Три условия: когда на Донбассе наступит мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются", - заявил он.

Коломойский говорит, что западные партнеры Украины хотят хотя бы частично эти санкции снять.

"Особенно тяжело доказывать, когда наши западные партнеры видят, что мы сами не двигаем процесс урегулирования. Наша активная инициатива серьезно усиливает наш авторитет на Западе, мы создаем те самые правила, которые Россия будет вынуждена выполнять. Если Путин откажется от мира - вся ответственность на нем", - добавил он.

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