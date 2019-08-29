Кандидатура Рябошапки в ГПУ согласована с помощником Трампа

Об этом заявил Болтон во время визита в Киев.

По мнению Болтона, у Рябошапки должны сложиться блестящие отношения с генпрокурором США.

"Я имел встречу с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Я надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генпрокурором", - заявил Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Варшаве (Польша). Об этом заявил Джон Болтон во время своего визита в Украину. Визит Владимира Зеленского в Польшу должен состояться 1 сентября по приглашению президента Польши Аджея Дуда.

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