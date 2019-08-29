Зеленский - Болтону: Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств. Кроме того, были обсуждены возможности углубления украинского-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику относительно Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

Президент выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату".

Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

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