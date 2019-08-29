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"Слуга народа" готовит 465 изменений к Конституции

29.08.2019 / 09:43
Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа" готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части.

Об этом заявил на брифинге представитель президента в Раде нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Прямая речь об изменениях в Конституцию: "Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду.

Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада...

Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу тех, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление".

Чтобы внести изменения в Конституцию, Верховная Рада должна поддержать их 300 голосами народных депутатов.

Напомним : 27 августа Стефанчук сказал, что в первый день работы Верховной Рады, 29 августа, президент направит изменения в Конституцию относительно ответственности за кнопкодавства и пропуск без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний. В частности, нардепов могут наказывать лишением мандата.

В августе партия "Голос" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом предложить изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.

В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.

20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

Источник

изменения, Конституция, Слуга народа, Стефанчук
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