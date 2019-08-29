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Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая

29.08.2019 / 14:22
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон предостерег представителей украинской власти от проводимой Китаем "дипломатии создания задолженностей".

В частности, предлагаемых внешне привлекательных финансовых условий, которые могут навредить экономике Украины, и краже интеллектуальной собственности.

"Нас беспокоит "дипломатия создания задолженностей", которую преследует китайская сторона. И хотя сначала кажется, что предлагаемые ими финансовые условия достаточно привлекательные, в будущем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами, в зависимости", - сказал он на брифинге в среду, 28 августа, в Киеве.

Болтон указал на "кражу военных технологий" и привел пример, что пятое поколение китайских самолетов очень похоже на американские F-35.

"Поэтому мы и выразили нашу обеспокоенность по этому поводу, если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно в части обеспечения своей обороны", - пояснил он.

Советник президента США отметил, что не будет касаться конкретных соглашений и транзакций, потому что окончательное решение по конкретным соглашениям - это суверенное дело Украины. "Мы в целом выразили нашу обеспокоенность и предостережения о несправедливой практике, которую осуществляет китайская сторона", - сказал он.

Болтон также сообщил, что не встречался с руководством компании "Мотор Сич".

Источник

США, Китай, Болтон, дипломатия создания задолженностей
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