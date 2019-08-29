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В Почаеве тысячи верующих из разных уголков Украины отметили Богородичную Пасху

29.08.2019 / 13:23
В Почаеве тысячи верующих из разных уголков Украины отметили Богородичную Пасху
Торжества в Почаеве Источник: Центр информации УПЦ
Празднование праздника Успения началось накануне, 27 августа, с малой вечерни в Успенском соборе, после чего Плащаница Божией Матери крестным ходом была перенесена в Преображенский собор

В Свято-Успенской Почаевской лавре тысячи верующих из разных уголков Украины, которые прибыли в обитель на престольный праздник, 28 августа отметили Богородичную Пасху – Успение Пресвятой Богородицы.

В этот день были совершены две Божественные литургии, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Почаевской лавры.

Позднюю литургию возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор в сослужении митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия, наместника обители митрополита Почаевского Владимира, ректора Почаевской духовной семинарии архиепископа Шумского Иова, братии и гостей монастыря в священном сане.

После окончания поздней литургии состоялся крестный ход по территории обители, во время которого Плащаница была перенесена в Успенский собор.

Празднование праздника Успения началось накануне, 27 августа, с малой вечерни в Успенском соборе, после чего Плащаница Божией Матери крестным ходом была перенесена в Преображенский собор, где был отслужен акафист Успению Пресвятой Богородицы. Чтение акафиста возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий в сослужении представителей епископата и духовенства. Затем в Преображенском соборе началось всенощное бдение.

Источник: Inpress.ua
Почаев, УПЦ
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