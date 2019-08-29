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Богатырева заверяет, что будет сотрудничать со следствием

29.08.2019 / 12:49
Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Раиса Богатырева, задержанная 27 августа в аэропорту "Жуляны" (Киев), заявляет о своей готовности сотрудничать со следствием, отмечая, что вернулась в Украину самостоятельно.

"Полностью поддерживаю все, сказанное моими защитниками. Я только сегодня получила копию подозрения. До сегодняшнего дня я не знала, о чем по сути идет речь", - сказала Богатырева в среду, 28 августа, в ходе заседания Печерского районного суда Киева, который избирает ей меру пресечения по ходатайству прокуратуры.

Она подчеркнула, что выехала за пределы Украины за много месяцев до того, как органы прокуратуры начали уголовное преследование в отношении нее. "И говорить о том, что я избегала следствия, нельзя", - отметила она.

"Я ни одного дня не была на территории АР Крым", - заверила Богатырева.

Отвечая на вопрос судьи Светланы Смык о том, находилась ли подозреваемая с 2014 года до 27 августа этого года в Украине или за ее пределами, Богатырева сказала: "За пределами Украины".

Также она добавила, что не имеет влияния оказывать давления на кого-либо и не намерена скрываться.

Говоря о своем возвращении, она дала понять, что проходила лечение, и добавила: "Я вернулась после завершения реабилитационного периода, чтобы предстать перед судом".

Богатырева заверила, что будет приходить на вызовы следователя и попросила суд не удовлетворять ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 28 августа Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

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следствие, сотрудничество, Богатырева
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