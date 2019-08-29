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Предстоятель УПЦ передал копию чудотворной иконы Божией Матери «Успение» верующим Ставропольского края

29.08.2019 / 12:38
Предстоятель УПЦ передал копию чудотворной иконы Божией Матери «Успение» верующим Ставропольского края
В Пятигорске встретили копию чудотворной иконы Божией Матери «Успение» Источник: Центр информации УПЦ
Икона была доставлена к торжествам по случаю 115-летия со дня основания Успенского Второафонского Бештаугорского монастыря в Пятигорске

На Ставрополье в Пятигорске тысячи православных верующих встретили копию чудотворной иконы Божией Матери «Успение», которая была освящена у первообраза в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Львовскую епархию, икону передал в дар Успенскому Второафонскому Бештаугорскому монастырю, от имени Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия, митрополит Львовский и Галицкий Филарет.

Икона была доставлена к торжествам по случаю 115-летия со дня основания Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря на горе Бештау в Пятигорске.

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы иерарх УПЦ митрополит Филарет принял участие в праздничном богослужение на монастырской площади, которое возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Источник: Inpress.ua
рпц, УПЦ, львовская епархия, пятигорск
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