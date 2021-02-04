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В УПЦ напомнили власти, что не являются филиалом РПЦ и не имеют с ней финансовых отношений

04.02.2021 / 17:55
В УПЦ напомнили власти, что не являются филиалом РПЦ и не имеют с ней финансовых отношений
Источник: Центр информации УПЦ
Основателем УПЦ является Собор Украинской Православной Церкви, то есть епископы, священники и миряне живущие в Украине

Украинская Православная Церковь не имеет финансово-административных отношений с Русской Православной Церковью и не является ее «дочерней» компанией.

Об этом заявил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя высказывание главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua.

«Если вы (УПЦ — ред.) не признаете украинскую юрисдикцию, то вам нужно будет указать, кто является вашим непосредственным руководителем», — сказал Алексей Резников в интервью LB.ua.

Глава Юридического отдела УПЦ отметил, что такой подход к церковной жизни является ложным.

«Некоторые мыслят категориями бизнеса и применяют к церковным отношениям модель хозяйственных обществ», — сказал он.

Отец Александр подчеркнул, что «Украинская Православная Церковь не является дочерней компанией или филиалом и не состоит в хозяйственных или финансово-административных отношениях с Русской Православной Церковью».

«Религиозные организации УПЦ зарегистрированы в соответствии с законодательством Украины. Основателем УПЦ является Собор Украинской Православной Церкви, то есть епископы, священники и миряне живущие в Украине. Органы ее управления находятся в Киеве, а начальником у нас есть Христос», — напомнил юрист.

Согласно законопроекта министерства, «религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть другой религиозной организации входит в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится на территории государства-агрессора, обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации с учетом положений Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Источник: Inpress.ua
рпц, УПЦ
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