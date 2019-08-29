Петренко отказался возглавить Минздрав

Согласно сообщению, Петренко отказался от должности из-за несогласованности кандидатур заместителей.

Среди претендентов на должность министра здравоохранения остаются экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов, совладелец фармкомпании "ИнтерХим" Александр Чумак, а также Ольга Голубовская, работавшая внештатным главным специалистом Минздрава, возглавляемого Раисой Богатыревой.

Александр Чумак – человек с орбиты влияния Петра Багрия, который является совладельцем компании "Интерхим", которая в свое время массово производила препараты с содержанием "кодеина", обладающего наркотическим эффектом. Гослекслужба предупреждала фармпроизводителя о необходимости взять под контроль производство этих препаратов.

Кроме того, Чумак был помощником нардепа Олега Мусия, который во времена "регионалки" Раисы Богатыревой возглавлял Общественный совет при Минздраве.

Максим Степанов – бывший руководитель Одесской области, где находится "ИнтерХим" Александра Чумака. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").

В апреле Степанов отказывался покидать пост главы Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.

Максим Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014-го – 30 мая 2015 гг.), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

Ольга Голубовская – внештатный главный специалист МОЗ при Раисе Богатыревой. Тоже человек из группы влияния Петра Багрия.

Она руководила направлением "инфекционные болезни". Продвигала пегилированные интерфероны для лечения гепатита С, единственным поставщиком этих препаратов был монополист Петр Багрий.

Напомним, Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев и уже 3 года возглавляет Министерство здравоохранения Украины: 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский и во время предвыборной кампании, и позже высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.

Сама Супрун надеялась убедить Зеленского в том, что реформа продвигается успешно. Она также считает, что если бы была возможность продолжить реформы, люди остались бы на должностях.

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