В УПЦ объяснили решение Синода Элладской Православной Церкви в отношении к ПЦУ

Синод Элладской Православной Церкви ничего не заявлял о каноничности или неканоничности предоставления автокефалии ПЦУ, синод просто согласился с правом Константинополя это делать.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук.

В решении Синода зафиксирована фраза о том, что он признает Константинопольским патриархатом право предоставлять автокефалии.

«Синод ничего не говорил о каноничности или неканоничности предоставления автокефалии ПЦУ. Синод просто согласился с правом Константинополя это делать. Ранее об этом также писал Предстоятель Албанской Церкви Архиепископ Анастасий в одном из двух известных своих критических писем Патриарху Варфоломею. Но это не значит, что Албанская Церковь определяла каноничность ПЦУ, и что в украинском случае Константинополь поступил правильно. Эти Церкви просто об этом не говорят. Это разные вещи», - подчеркнул протоиерей Николай Данилевич.

Комментируя решение Синода Элладской Православной Церкви, он заявил, что считает его взвешенным.

«В общем, мне кажется, что решение Синода ЭПЦ взвешенное. ПЦУ не признали. Греки понимают, что ситуация сложная и их действия еще больше могут эту ситуацию осложнить как для них самих, так как в среде ЭПЦ есть за и против, так и для мирового Православия, ведь тогда ЭПЦ может стать первой Церковью, с которой начнется разделение поместных Церквей на две части. А такую ответственность на себя вряд ли хочется кому-то брать», - рассказал протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Запорожский митрополит Лука на своем телеграм-канале также прокомментировал решение Синода Элладской Православной Церкви.

«Члены Синода не возражают против того, что глава Константинопольской Церкви может предоставлять автокефалию. При этом ни слова не сказано о том, что они признают и согласны с его действиями по отношению к верующему православному народу в Украине, верным чадам Украинской Православной Церкви», - написал иерарх УПЦ.

«Синод решение вопроса доверил своему Предстоятелю, который уважая принцип соборности, предложил рассмотреть его на Архиерейском Соборе Элладской Церкви, что совершенно логично», - добавил митрополит Лука.