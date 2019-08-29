Апелляционный суд оставил владельца отеля "Токио Стар" под стражей

Адвокаты подсудимого просили изменить меру пресечения - с содержания под стражей на более мягкую. Суд отменил постановление Киевского райсуда Одессы, но в то же время санкционировал содержание Черного в течение 60 суток в СИЗО.

"Изучив доводы сторон обвинувачання и защиты, коллегия судей решила отменить определение суда первой инстанции в отношении подсудимого Черного. Вместе с тем коллегия судей постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - озвучил решение председательствующий судья Александр Толкаченко.

Судьи сочли убедительными аргументы стороны обвинения, которая настаивала, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, приведшей к гибели людей. Полностью решение суда будет обнародован 2 сентября, уточнил судья.

Стоит отметить, что прокуроры Одесской облпрокуратуры считают, что суду предоставлены достаточные основания для содержания подсудимого Черного под стражей на период досудебного следствия, поскольку он является гражданином США и может покинуть территорию Украины.

"Во время обысков обнаружены паспорт гражданина США Черного. Также установлено, что совладелец отеля "Токио Стар" Сергей Дурач уже покинул территорию Украины. Кроме того, ранее установлено, что отель осуществлял незаконную деятельность: еще в 2012 году инспекция облуправления ГСЧС запретила деятельность гостиницы "Токио Стар", поскольку администрация учреждения не соблюдала норм пожарной безопасности. Известно также, что помещения в здании на ул. Водопроводной, 1а не могут использоваться как отель", - выразила позицию обвинения прокурор Оксана Моско.

Представитель облпрокуратуры Евгений Антощук добавил, что пока следствием не определено, какие именно требования пожарной безопасности не соблюдены в отеле "Токио Стар", но эксперты это выяснят в ходе следствия. По их предварительному заключению, "причиной пожара может быть короткое замыкание в электророзетке".

Со своей стороны, адвокат подсудимого Денис Пономаренко заявил после оглашения постановления Апелляционного суда, что не может его комментировать, потому что "суд не объявил полного решения". Но все слышали доказательства защиты в суде, а прокурор, по мнению адвоката, свою позицию не доказал.

Также защитники Черного отметили, что не доказано, что их подзащитный является бенефициарным владельцем отеля. А сам Черный отрицает, что является бенефициарным собственником или директором гостиницы. И заявил, что по совету адвокатов не будет отвечать на вопросы прокуроров, которые нарушали его права, а только предоставлять показания суду.

"Могу сказать, что помещения гостиницы "Токио Стар" соответствуют всем нормам законодательства и приняты в эксплуатацию, а документы подписаны уполномоченными лицами", - добавил Черный.

Напоним, пожар в одесском отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Киевский райсуд Одессы 20 августа арестовал на 60 суток владельца отеля "Токио Стар" Черного, которому прокуратура инкриминирует совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты бизнесмена Черного заявили, что намерены обжаловать постановление суда в апелляционной инстанции, поскольку "подсудимый является собственником помещений первого этажа здания", а пожар произошел на втором.

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