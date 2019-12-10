Суд отпустил из-под стражи экс-директора лагеря “Виктория”

Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

"Киевский райсуд рассмотрел в понедельник, 9 декабря, ходатайство защитников подсудимого Саркисяна об изменении меры пресечения экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса "Виктория" Петросу Саркисяну. Заслушав доводы сторон защиты и обвинения, председательствующий на заседании судья Виктор Чаплицкий вынес решение: освободить подсудимого из-под стражи под круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток с ношением электронного браслета", - отметили в пресс-службе суда.

Адвокаты мотивировали изменение меры пресечения ухудшением состояния здоровья подзащитного и завершением следственных действий сотрудниками правоохранительных органов. И просили санкционировать подсудимому Саркисяну домашний арест в ночное время, мотивируя это тем, что подсудимый не собирается скрываться от следствия или покидать территорию страны

Представитель стороны обвинения и адвокат Николай Стоянов, представляющий интересы детей, выживших во время пожара в лагере "Виктория", высказали возражения против освобождения подсудимого Саркисяна из-под стражи.

Как сообщалось, пожар в оздоровительном лагере "Виктория" произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. Погибли в огне три воспитанницы хореографического коллектива "Адель". Расследуется ряд производств, фигурантами которых являются экс-директор комплекса Саркисян, экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель и инспектор Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и руководитель фирмы, осуществившей реконструкцию "Виктории".

Суд санкционировал содержание под стражей экс-директора комплекса Петроса Саркисяна, которому следствием инкриминируется нарушение правил противопожарной безопасности в детском лагере, что привело к пожару и гибели детей.

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