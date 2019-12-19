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Правительство ужесточит наказание лже-минерам

19.12.2019 / 13:51
Кабинет министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина 18 декабря

Дословно: "Предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лже-заминирование критически важных объектов инфраструктуры - предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества".

Речь идет о лже-минировании зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Согласно сведениям Нацполиции, за пять месяцев 2019 года следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных правонарушений из-за ложных сообщений о заминировании.

Сейчас по ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно - нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.

Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей. Ложные сообщения создают неудобства для тысяч жителей столицы и приводят к значительным затратам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

Напомним: в ноябре мужчину приговорили к 6 годам заключения за "минирование" станций "Киевского метрополитена".

Источник

Кабмин, минирование, наказание
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