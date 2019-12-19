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В Церкви рассказали, чему каждый должен научиться у святого Николая

19.12.2019 / 13:56
В Церкви рассказали, чему каждый должен научиться у святого Николая
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит УПЦ рассказал, о чем нужно просить у святого

Святой Николай учит сохранять христианское достоинство, которое выражается в умении заботиться обо всем, в чем нуждается человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Любить святых за их жизнь – это значит иметь возможность самим прожить достойную жизнь. Глядя на них, понимаешь, что вот так и проявляется слава Божия. Мы изумляемся тому, что может совершить Бог над человеком. […]

Мы вспоминаем святителя Николая, как простого человека, который в своей земной жизни стал небесным человеком. А войдя в вечность, стал для нас нашим молитвенником, не только не удалившись от нас, а напротив, – став для нас самым родным и близким», - рассказал митрополит.

Владыка Лука отметил, «святой Николай любил людей, любил землю, на которой жил, умел жалеть и сострадать. Должны ли мы учиться этому у святого? Если мы говорим, что любим его, это значит, что мы готовы подражать ему во всем. Должны уметь окружить заботой и вниманием всех, кто рядом с нами. Только взгляните на лик святого? Сколько в нем света и доброты. Но как нам, людям 21-го столетия, научиться доброте в современном обществе, которое погрязло в ненависти и злобе», - сказал он.

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, о чем нужно просить у святого.

«Мы должны обращаться к нему с просьбой о чуде, – о чуде превращения нас, безрадостных и угрюмых, унылых и удрученных, равнодушных и озлобленных в добрых и ласковых, заботливых и нежных, в жизнерадостных и счастливых. Святой Николай учит нас сохранять христианское достоинство, которое выражается в умении заботиться не только о духовном, но и о земном, обо всем, в чем человек имеет нужду. Да, наша жизнь сложна и противоречива, она состоит из радостей и печалей. Святитель Николай умел радоваться с радующимися и умел плакать с плачущими, он умел утешить и поддержать тех, кому нужно было утешение и поддержка. Вот почему народ, его паства так его любила, а теперь его чтит весь христианский народ», - отметил он.

По словам митрополита Луки, пример святого Николая, как и всего сонма угодников Божьих, помогает каждому из нас с достоинством идти по жизненному пути.

«Святой Николай чудотворец олицетворяет для нас образ человека, в ком запечатлелась слава Божья, в ком проявилось сияние Божьей красоты. И мы с вами можем стать теми, в ком отобразиться Божья красота. Да, нам свойственно падать и оступаться. Но в нас всегда должны быть силы подняться и идти дальше. И эти силы мы черпаем из жизни угодников Божьих, подражая их живому примеру. Мы все ждем чуда. Так пусть же по молитвам святого Николая мы с вами станем свидетелями главного чуда – наших чистых и любящих сердец, которые бесстрашно, жертвенно и радостно откликаются на все моменты нашей такой непростой и такой прекрасной жизни», - подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святой Николай
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