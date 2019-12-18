Митрополит Антоний рассказал о двух желаниях, которые исполняет святой Николай

Есть два желания, которые непременно сбудутся молитвами святителя Николая Чудотворца: желания обрести настоящую радость и стать благодарным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Радость является лучшим лекарством от всех душевных болезней. Без нее не проявляются краски мира, жизнь скучная и черно-белая. Существуют разные степени радости: от житейской, бытовой до высшей, неземной. Высшая радость еще именуется умилением», - сказал митрополит Антоний.

Владыка рассказал, что означает «умиление».

«Умиление есть ощущение обильной милости Божией к себе и ко всему человечеству, поучал святитель Игнатий (Брянчанинов).

Такая радость достижима избранными, но дорога к ней открыта для всех. Путь к радости труден, но величественен. Ничто не сравнимо с минутами умиления, когда Бог улыбается в нашем сердце», - отметил он.

Архиерей объяснил, почему важно быть благодарными Богу и ближним.

«Как раз второе желание ведет к исполнению первого. Стать благодарным. Сколько поводов у человека для этого! Утро начинается с благодарности Богу, близким за то, что рядом и терпят нас, за незаметную помощь и заботу, за полезные уроки и бесценный опыт.

Для благодарности повод есть всегда. Если мы научимся постоянно благодарить Бога и встреченных нами людей, то в жизни не останется места для грусти и недовольства. Нам не будет дела до недостатков других, мы сможем воспринимать повстречавшихся людей как неотъемлемые частички цельной картины жизни», - сказал владыка.

Управделами УПЦ отметил, что святителя Николая чудотворца почитают как верующие, так и неверующие.

«Святой стал настоящим всенародным любимцем, и молитва к нему – постоянная спутница христиан.

Путешествующие и болящие, трудящиеся и спасающиеся, учащиеся и отчаявшиеся, в счастье и горе, в дороге и дома молятся святому Чудотворцу с надеждой на быструю помощь.

Вера в его поддержку удивительна. Несметное количество историй связано с чудесным заступничеством Святителя Николая. Это наглядное подтверждение живой настоящей веры. Сотни лет, отделяющие нас от земной жизни святого, не стали помехой, а только усилили желание просить его о поддержке и заступничестве перед Богом», - сказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «радость и благодарность наполняли жизнь угодника. Из благодарности Богу он совершал свои подвиги и помогал нуждающимся. Благодарность Творцу была сердцевиной его служения, наполняла его жизнь светом и радостью, давала силы и вдохновение.

Благодарность – это истинное украшение души. Благодарный человек всегда красив. Благодарность возносит нас на миг к Богу».

Митрополит Антоний пожелал: «пусть желание быть благодарным появится в наших сердцах, поможет расти в Боге, подарит настоящую радость и умиление. Пусть новая жизнь на новом уровне начнется у каждого молитвами святого чудотворца и приведет к удивительным подвигам, спасению, открытиям в богообщении».