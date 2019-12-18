На Закарпатье в Заричево сотни верующих УПЦ впервые молились в главном храме монастыря

На Закарпатье в селе Заричево Перечинского района в Свято-Марие-Магдалиновском женском монастыре 17 декабря сотни верующих впервые молились в новом, главном храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, литургию совершил митрополит Феодор. Архиерею сослужили представители духовенства.

На литургию собралось множество верующих. За Богослужением пел хор Свято-Троицкого храма из Ужгорода.

В этот день настоятельница обители, игуменья Варвара (Поп) отмечала день ангела.

После богослужения был совершен торжественный молебен святой великомученице Варваре.

*** Перечинщина – край, в котором никогда ранее не было православного монастыря. Новая обитель была основана здесь решением Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2010 года.