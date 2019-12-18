Духовник Киевских духовных школ рассказал, чем верующий церковный человек отличается от неверующего

Верующий церковный человек от неверующего отличается именно тем, что первый ищет любую возможность, чтобы другим послужить, а второй все время требует, чтобы ему служили.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал духовник Киевских духовных школ, архимандрит Маркелл (Павук).

«Все святые, память которых каждый день празднует Святая Церковь, как раз дают нам примеры такого бескорыстного, даже до смерти, служения. Без следования этим примерам все старания построить крепкую семью или справедливое общество обречены на провал. Это подтверждают все «красные» и «оранжевые революции», все перевороты и нестроения. Их наши прадеды пережили и мы сами переживаем.

Итак, испытаем себя, к кому мы относимся. Если мы мучаемся от непонимания другими и сами мучаем их, настроим себя с помощью молитвы, поста, покаяния, Причастия на бескорыстное служение. Мы сразу почувствуем, как все поменяется и сколько любви разольётся вокруг нас», - сказал архимандрит Маркелл.

Он напомнил евангельскую историю о богатом юноше.

«Пожалуй, вместе с богатым евангельским юношей большинство из нас может сказать, что не прелюбодействует, не лжесвидетельствует, не крадёт, не убивает, чтит отца и мать. Но мы часто бываем недовольны своим положением, и окружающие люди тоже, случается, нас не понимают и не полностью доверяют, не торопятся вместе с нами ходить в храм и каяться, потому что нам недостаёт главного. Об этом самом главном ныне через Евангелие напоминает нам Господь.

Чего же нам не хватает?

Господь сказал богатому юноше: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною». После этих слов богатый человек опечалился. И у нас тоже возникает недоуменный вопрос: как я могу все раздать?», - спрашивает архимандрит.

Духовник Киевских духовных школ объяснил, что «здесь речь идет не о богатстве в буквальном смысле, а обо всем том, что заслоняет нас от Бога и становится для нас «богом», которому мы отдаем все свои силы. Для кого-то богатством является его гнев, для другого – похоть, для третьего – лукавство и так далее. Корень русского слова «богатство» как раз это подчеркивает. Можно не иметь никакого имущества, но быть богатым пороками и страстями и не наследовать жизнь вечную, а можно иметь крепкое материальное благосостояние и быть святым».

Он подчеркнул, что «Господь не требует от нас, чтобы мы все были нищими, Он лишь желает, чтобы все силы своей души мы направляли на служение Богу и ближним. Потому Христос завершил свою беседу словами: «Невозможное человекам возможно Богу» (см. Лк. 18:18–25)».

Архимандрит УПЦ рассказал, без чего нельзя построить крепкую семью и справедливое общество.

«Все проблемы в семьях возникают тогда, когда, вместо того чтобы бескорыстно служить другим, начинают качать права: «Ты мне обязана постирать, приготовить завтрак, обед и ужин», «А ты мне обязан принести хорошую зарплату, купить машину, квартиру, дачу». Все это, конечно, нужно, но плохо, когда, не учитывая возможностей и сил, начинают это друг от друга требовать. Вот тогда между людьми образуется пропасть, которую уже ничем материальным невозможно заполнить. Если же есть желание бескорыстно служить друг другу, тогда и при материальной скудости люди довольны и радуются», - сказал архимандрит Маркелл.