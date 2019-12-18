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ВАКС оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

18.12.2019 / 12:17
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил в силе обязательство носить электронный браслет для экс-народного депутата 8-го созыва (группа "Воля народа") и владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася.

В частности, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

"Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты, а меру пресечения без изменений", сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Напомним, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщику и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и он вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Защита экс-нардепа подала ходатайство на обязательство ношения их подзащитным браслета.

Источник 

Микитась, ВАКС, электронный браслет
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