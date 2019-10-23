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Прокурор: Микитась размышлял убить свидетеля по делу против него

23.10.2019 / 12:48
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепа и застройщику Максима Микитася заявил, что Микитась размышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

Об этом шла речь на заседании ВАКС по жалобе на меру пресечения Микитася, а также сообщает Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Прокурор САП говорит, что Микитась обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого по этому делу.

Также прокурор говорит, что у Микитася есть связи с криминальным миром".

Сам Микитась назвал слова прокурора "полной чушью".

Сначала на заседании адвокат Микитась просил закрыть заседание из-за "прослушки". Также защитник заявил, что они специально ездили в аэропорт Борисполь "проверять браслет". По его словам, браслет не срабатывает даже тогда, когда человек сидит в самолете, поэтому в нем нет смысла.

Напомним: Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. Однако 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

Источник 

прокурор, свидетель, угроза, Микитась, ВАКС
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