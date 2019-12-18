Под Радой полиция задержала 26 участников акции, на Институтской умер человек

Об этом шла речь на брифинге руководителя полиции Киева Андрея Крищенко

Прямая речь Крищенко: "Пострадали 17 полицейских, обратились с легкими травмами (в больницу – ред.) – перелом пальцев, ссадины лица, ушиб носа и много ожогов от использования газа. Двое гражданских лиц обратились в лечебные учреждения...

Полицейские работают с теми 26 задержанными. Изучаем видеодоказательства, чтобы оказать квалифицированную юридическую оценку их действиям. Возбуждено уже уголовное производство по ч. 2 ст.345 (сопротивление работнику милиции)".

Крищенко также рассказал, что за час до последней схватки на улице Институтской, где не проходили акции, умер мужчина 1979 года рождения. По словам Крищенко, мужчина скончался от сердечной недостаточности.

Напомним: 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.

Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов и двое правоохранителей.

Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии осуществили зачистку улице Грушевского в центре Киева, на которой протестующие против открытия рынка земли в Украине, пытались поставить военную палатку.

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