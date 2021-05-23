Войти | Зарегистрироваться
17:37

воскресенье,
23 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий рассказал о современных чудесах святого Николая

23.05.2021 / 16:20
Митрополит Онуфрий рассказал о современных чудесах святого Николая
Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня, как сказал Блаженнейший, святитель Николай Чудотворец не перестает творить чудеса

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских назван чудотворцем, потому что он «творил чудеса при земной жизни и продолжает помогать тем, кто в беде».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Всю жизнь святитель Николай отдал служению Богу. Он защищал правильную веру, то есть Православную веру, боролся с ересями и ревностно отстаивал Божественную истину», – отметил Предстоятель УПЦ.

Но и сегодня, как сказал Блаженнейший, святитель Николай Чудотворец не перестает творить чудеса. В качестве примера он привел историю об одном из современных чудес.

«Мне пришлось быть в Турции, где жил и служил святитель Николай. Нас сопровождал гид – болгарская турчанка. Хотя она и мусульманка, но рассказывала, как святитель Николай помогает туркам, что к нему все идут с различными просьбами. Однажды она везла группу паломников в святое место, где служил святитель Николай. В группе был маленький ребенок, который начал сильно плакать. Час плакала, второй. Так плакал, что уже «заходился», начал синеть», – вспомнил Блаженнейший владыка.

По словам Митрополита Онуфрия, гид очень испугалась за ребенка и не знала, что ей делать дальше: везти группу в святое место или возвращаться скорее. «Женщина обратилась к святителю: «Святой Николай, я хочу к тебе повезти эту группу. Но если этот ребенок не перестанет плакать, то я не смогу этого сделать». Этот младенец притих, и до завершения паломничества никто больше не слышал его голоса», – сказал он.

«Так чудеса святитель Николай совершает и сегодня, находясь с Божьего благословения на небе, но помогая людям на земле. Бог через святителя Николая творит много чудес и помогает тем людям, которые находятся в нужде и беде», – подчеркнул владыка.

В завершение Предстоятель УПЦ пожелал, чтобы святитель Николай Чудотворец «хранил нас и помогал беречь чистоту Православной веры и преодолевать те болезни и трудности земной жизни, которые встречаются каждому на пути земного странствования».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, святой Николай
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 мая
22 мая
21 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.