Говоря о репрессиях против Медведчука, Зеленский демонстрировал, что боится ответственности – Василевский

Об этом написал в своей статье «Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом» для делового издания «Капитал» ‒ официального партнера The Financial Times ‒ политический обозреватель Евгений Василевский.

«Уже только ленивый не обратил внимания, что президент выступал на фоне фюзеляжа самолета БЕЗ КРЫЛЬЕВ с надписью "Збройним силам ‒ надійні крила". Честно говоря, для пресс-службы президента это непростительный промах. Потому что первая ассоциация, которая приходит в голову ‒ это на словах одно, а на деле совсем другое», ‒ отметил журналист.

Василевский привел примеры того, что, несмотря на заявления Зеленского, украинские олигархи во время его каденции увеличили свои капиталы, а на Донбассе продолжается война, как и при Порошенко.

«"Які пріоритети? Номер один ‒ ми будуємо країну без олігархів". Честно говоря, здесь Зеленского опровергает "Форбс", который подсчитал, что за минувший год украинские олигархи увеличили свои капиталы и активы на 42%», ‒ привел опровержение журналист.

«"Ми будуємо країну без війни". Извините, только что вы сами говорили, что на Донбассе очередное обострение. Минские соглашения не выполняются, а ситуацию на востоке лучше всего можно описать словами "ни мира, ни войны". Как и при Порошенко», ‒ констатировал политический обозреватель.

Также Василевский обратил внимание, что когда Зеленский говорил о репрессиях против Медведчука, то демонстрировал признаки того, что боится.

«"Не пам’ятаю, чи була там на бігбордах "епоха Медведчука"... я вважаю, що ця епоха закінчується". Только что Зеленский улыбался, только что с вдохновением рассказывал, как Украина будет праздновать 30-летие независимости, как вдруг с ним произошла метаморфоза. Зеленский неожиданно начал отводить глаза, как будто боится. Лицо исказила гримаса, Зеленский начал сбиваться и путать слова, вжал голову в плечи», ‒ отметил Василевский.

Кроме того, политический обозреватель подчеркнул, что судебное заседание по избранию меры пресечения показало: дело против Медведчука разваливается на глазах.

«Начал перескакивать с эпохи на воров в законе, с воров на работу полиции и прокуратуры, а потом на "эпоху бедности". Тем более что суд по избранию меры пресечения для Медведчука четко показал, что дело против него "валится" на глазах. А за политические репрессии по традициям Украины придется отвечать ‒ здесь можно вспомнить и бывшего министра внутренних дел Луценко, и экс-президента Януковича», ‒ напомнил журналист.

«"І зараз, наприкінці другого року, я себе дуже гарно почуваю... " Как только Зеленский ушел от опасной темы, как только прекратил думать об ответственности, на его лицо снова вернулась улыбка, он начал жестикулировать правой рукой (свидетельствует о том, что человек чувствует себя комфортно и демонстрирует открытость перед аудиторией)», ‒ заключил политический обозреватель Евгений Василевский.