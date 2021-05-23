На Киевщине управделами УПЦ заложил памятную капсулу в строящийся храм

В Киевской области в селе Погребы митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заложил капсулу в строительство храма в честь преподобного Лаврентия Черниговского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на boryspil-eparchy.org, приход в честь преподобного Лаврентия Черниговского был образован после того, как местные нецерковные активисты незаконно отобрали Свято-Успенский храм у религиозной общины в 2019 году.

Православная община, которая была лишена возможности молиться в своем храме, не распалась, но продолжает жить приходской жизнью. Во временно оборудованном под храм помещении, регулярно совершаются уставные богослужения, церковные таинства, звучит проповедь Слова Божьего. Община приобрела в селе земельный участок на котором, по благословению митрополита Антония, начала строительство нового храма.

Владыке сослужили благочинный первого Броварского благочиния - протоиерей Александр Левчук, настоятель храма - протоиерей Алексей Носенко и священнослужители Бориспольской епархии.

В завершение управделами УПЦ поблагодарил настоятеля, прихожан и благотворителей строительства храма за верность Украинской Православной Церкви.