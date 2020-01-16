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В Киево-Печерской лавре в 2020 году состоится 6 православных выставок-ярмарок

16.01.2020 / 15:29
В Киево-Печерской лавре в 2020 году состоится 6 православных выставок-ярмарок
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Стенды разместят в крытой галерее от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней лавры)

Расписание выставок и правила участия в них размещены на сайте Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт обители, ежегодно в монастыре проходит шесть выставок.

«Выставки в Киево-Печерской Лавре в 2020 году проводятся 8-16 февраля («Сретенская»), 4-12 апреля («Благовещенская»), 23-31 мая («Вознесенская»), 13-23 августа («Медовый спас»), 10-18 октября («Покровская») и 12-20 декабря («Никольская»)», - сообщили на сайте Лавры.

Представители приходов и монастырей из разных уголков Украины и из-за рубежа привезут широкий ассортимент церковной продукции: иконы и богослужебная утварь, книги православной тематики (в том числе литературу для детей), аудио- и видеодиски, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, продукты пчеловодства и мёд, лечебные травяные чаи и многое другое.

Стенды разместят в крытой галерее от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней лавры).

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Вход свободный. 

Источник: Inpress.ua
упц
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