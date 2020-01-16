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В Херсоне тысячи детей приняли участие в православном фестивале «Остров Рождества»

16.01.2020 / 15:38
В Херсоне тысячи детей приняли участие в православном фестивале «Остров Рождества»
Фестиваль Источник: Центр информации УПЦ
Среди целей фестиваля - возрождение и приумножение достижений национальной культуры, поддержка одаренных детей, формирование у них патриотического чувства

В фестивале «Остров Рождества» приняли участие воспитанники воскресных школ Херсонской епархии и творческие коллективы города.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

«Около 3000 детей приняли участие в отборочных турах XIII Городского открытого христианского фестиваля детского творчества «Остров Рождества», гала-концерт которого прошёл 14 января в Херсонском академическом музыкально-драматическом театре им. М. Кулиша. Мероприятие провел Отдел по делам семьи Херсонской епархии УПЦ при поддержке Херсонского городского совета, предпринимателей города и области», - сообщили организаторы.

Они сообщили, что в фойе театра для гостей были организованы разнообразные мастер-классы, а на малой сцене театра проходили театрализованные рождественские вертепы.

«На большой сцене театра выступили победители фестиваля. Концерт открыл секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко. Он же возглавил награждение детей. Всего победители были определены в пяти номинациях - «Художественное чтение», «Вокал», «Театральное искусство», «Хореография», «Инструментальная музыка». В число участников фестиваля вошли и воспитанники воскресных школ, и ученики общеобразовательных школ и внешкольных учебных заведений», - отметили в источнике.

В завершение концерта для всех спел победитель шоу «Голос страны - 2017», протоиерей Александр Клименко.

*** Фестиваль «Остров Рождества» проводится по инициативе главы епархиального отдела по вопросам семьи протоиерея Иоанна Гордиенко.

Среди целей фестиваля - возрождение и приумножение достижений национальной культуры, поддержка одаренных детей, формирование у них патриотического чувства и пр. В прошлом году в отборочном туре фестиваля приняло участие более 2 тысяч детей.

Источник: Inpress.ua
дети, упц
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