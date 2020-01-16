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Путин предлагает изменить требования к президенту России

16.01.2020 / 16:12
Президент России Владимир Путин предлагает внести изменения в Конституцию страны.

Об этом Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию РФ 15 января

Глава РФ отметил, что выносит на обсуждение ряд конституционных поправок. В частности о том, что на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом.

Прямая речь: "Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции РФ в нашем правовом пространстве. Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречат нашей конституции".

Также для лиц, которые занимают "критически важные для обеспечения безопасности страны" должности (главы субъектов федерации, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи), закрепить норму, что они не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства.

По словам Путина, "Россия должна оставаться сильной президентской республикой". Для потенциальных кандидатов в президенты России предлагается закрепить требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Пряма речь: "Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим".

Поправки в Конституцию РФ, предложенные в ходе послания Путина Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование.

Напомним: Владимир Путин был президентом с 2000 по 2008 годы, затем 4 года был премьер-министром РФ.

В 2008 году Госдума РФ приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет.

В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

Источник

Путин, РФ, президент РФ
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