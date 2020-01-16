Войти | Зарегистрироваться
15:10

четверг,
16 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черновицкой области освящена часовня УПЦ

16.01.2020 / 14:55
В Черновицкой области освящена часовня УПЦ
Митрополит Мелетий Источник: Центр информации УПЦ
После совершения чина освящения митрополит Мелетий выразил благодарность всем, кто приобщился к строительству часовни и отметил, что ее архитектура символизирует вертеп, в котором родился Иисус Христос

На Буковине освящена новая часовня Украинской Православной Церкви в честь Рождества Христова в селе Йорданешты Глыбокского района Черновицкой области.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Чин освящения совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, ему сослужил благочинный Глыбокского церковного округа митрофорный протоиерей Иоанн Горда и духовенство епархии. На торжественном событии присутствовали более 100 человек», - сообщили в пресс-службе епархии.

После совершения чина освящения митрополит Мелетий выразил благодарность всем, кто приобщился к строительству часовни и отметил, что ее архитектура символизирует вертеп, в котором родился Иисус Христос.

Главных меценатов строительства владыка наградил благодарственными грамотами.

Как сообщалось ранее, Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви запустила новый проект «Приходы, которые не существуют», первым участником которого стала религиозная община канонической Церкви в селе Михальча Черновицкой области, которая 334 УПЦ круглосуточно стоит на защите своего храма, а судебные дела о судьбе прихода бесконечно затягиваются.

 

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.