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Труба отреагировал на скандал со взяткой его "правой руки"

04.12.2019 / 11:46
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что на бюро невозможно повлиять никакими ресурсами, и если бы ему стало известно о таких фактах, то он бы первым написал заявление о преступлении.

Об этом свидетельствует пост Трубы в Telegram

Прямая речь: "Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ.

Обращаю внимание на несколько моментов: Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении".

Труба отметил, что не знает, действительно ли есть уголовное производство и действительно ли кто-то пытался заработать на ГБР, но добавил, что "полностью открыт для работы со следствием", потому что "это вопрос не его репутации, а репутации всего ГБР".

Он также добавил, что его "так активно пытаются снять с должности", что "некоторые не могут остановиться в своей фантазии" – потому "появляются какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя".

По словам Трубы, это означает, что работники ГБР "неудобны для чиновников", поэтому они хотят уничтожить бюро. Вместе с тем он выразил убеждение, что уничтожить не получится.

Напомним: 3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116, который должен усовершенствовать ГБР.

Источники подтвердили, что раньше прошли обыски у близкого соратника Трубы Игоря Щербины. По данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, Труба является кумом Щербины.

Впоследствии САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-служащего ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

19 ноября появился Telegram-канал "Трубу прорвало". В нем опубликованы тексты и аудиозаписи, на которых мужской голос, который, словам авторов канала, принадлежит Трубе, говорит с другими мужчинами об открытии или приостановлении производств, о приостановлении обысков и т. п.

Одного из мужчин якобы Труба называет "Андрей", "Иосифович" (авторы канала уверены, что это руководитель Офиса президента Андрей Богдан, – ред.)

На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун, – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к ВладАлександровичу" .

Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.

Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".

На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что есть уголовное производство, которое исследует законность различных записей и так называемых сливов в соцсети.
Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос звучит на записях.

Источник 

взятка, ГБР, Труба, Щербина
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