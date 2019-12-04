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Экс-главе следственного управления Генпрокуратуры Щербине сообщили о подозрении

04.12.2019 / 13:19
Детективы НАБУ по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"3 декабря 2019 года детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили экс-начальнику Главного следственного управления ГПУ и предпринимателю в сфере строительства, уличенным в получении $75тыс. неправомерной выгоды, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины", - сказано в сообщении.

По данным следствия, бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщика $150 тыс. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи директору Государственного бюро расследований.

Так, директор ГБР в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследует территориальное управление этого органа относительно действий упомянутой компании.

"Мужчин задержали после получения ими первого транша $75 тыс. из оговоренных $150 тыс.", - добавили в НАБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований.

Обыски, в частности, проводились по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины.

Кроме того, на причастность к возможному совершению данного преступления проверяется директор ГБР Роман Труба.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "перегрузить" руководство ГБР.

Источник 

взятка, подозрение, Щербина
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