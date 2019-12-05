САП будет требовать ареста для бывшего коллеги Трубы, залог - 3,6 миллиона

Об этом сообщила в комментарии пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

"САП подала в суд ходатайство об избрании Щербине меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 3,6 млн грн залога", - сказала она.

Суд еще не определил время избрания меры пресечения.

Напомним, 3 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры и предпринимателя, которые хотели дать 75 тыс. долл взятки руководителю Государственного бюро расследований.

По версии следствия, бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тыс. долл. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи директору ГБР. Руководитель ГБР в обмен на деньги якобы должен был закрыть уголовное производство, которое расследует территориальное управление этого органа относительно действий упомянутой компании.

Как стало известно, задержали бывшего руководителя Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.

Впоследствии детективы сообщили задержанным о подозрении.

В своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба написал, что узнал из новостей, что якобы его бывший коллега из "времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ".

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