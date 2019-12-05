Войти | Зарегистрироваться
15:36

четверг,
05 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

САП будет требовать ареста для бывшего коллеги Трубы, залог - 3,6 миллиона

05.12.2019 / 15:14
САП будет просить Антикоррупционный суд избрать для задержанного бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн грн.

Об этом сообщила в комментарии пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

"САП подала в суд ходатайство об избрании Щербине меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 3,6 млн грн залога", - сказала она.

Суд еще не определил время избрания меры пресечения.

Напомним, 3 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры и предпринимателя, которые хотели дать 75 тыс. долл взятки руководителю Государственного бюро расследований.

По версии следствия, бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тыс. долл. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи директору ГБР. Руководитель ГБР в обмен на деньги якобы должен был закрыть уголовное производство, которое расследует территориальное управление этого органа относительно действий упомянутой компании.

Как стало известно, задержали бывшего руководителя Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.

Впоследствии детективы сообщили задержанным о подозрении.

В своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба написал, что узнал из новостей, что якобы его бывший коллега из "времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ".

Источник

суд, мера пресечения, Щербина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.