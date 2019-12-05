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В Церкви рассказали, почему православие против суррогатного материнства

05.12.2019 / 15:49
В Церкви рассказали, почему православие против суррогатного материнства
Суррогатное материнство Источник: РИА Новости
В Церкви утверждают, что рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения, которые являются выбором человека

Абсолютизация заповеди о размножении не находит подтверждения в христианском вероучении, деторождение не может достигаться любой ценой.

Об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости.

«Церковь убеждена, что, идя против воли Божией, в том числе нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья, иначе бы мы бы не предупреждали о безнравственности такого выбора. Но Бог принимает и покаяние поступивших таким образом», - отметил глава синодального отдела.

В Церкви утверждают, что рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения, которые являются выбором человека.

«Свобода дарована человеку Богом, и воля Божия не отменяет право выбора человека в пользу добра или зла. Богохульством было бы сказать, что на мировые войны, страдания детей, угнетение слабых - есть воля Божия, на это есть только злая воля человека», - подчеркнул представитель Церкви.

По словам Владимира Легойды, человек может направить свою свободу воли на удовлетворение своих нравственно сомнительных желаний, например в стремлении получить «своего» ребенка любой ценой.

«Для оценки наших собственных поступков нам дана совесть и Божественное откровение, и думаю, что прибегшие к «услуге» деторождения уже обличаемы своей совестью, иначе они бы не искали одобрения своего поступка», - объяснил спикер РПЦ.

Владимир Легойда отметил, что позиция относительно недопустимости суррогатного материнства в «Основах социальной концепции» совпадает с позицией других христианских Церквей.

«Основы социальной концепции» - это не публицистический текст группы верующих, а вероучительный документ, основанный на изучении и обобщении многосотлетней христианской традиции и не удивительно, что его положения по вопросу суррогатного материнства совпадают с позицией иных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви и некоторых консервативных протестантов», - подчеркнул спикер РПЦ.

Владимир Легойда напомнил, что Церковь никогда не осуждала те пары, которые не могут иметь детей, они являются полноценными семьями, потому позиция Церкви относительно суррогатного материнства остается неизменной.

 

Источник: Inpress.ua
церковь, православие, Суррогатное материнство
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