В Церкви рассказали, почему православие против суррогатного материнства

Абсолютизация заповеди о размножении не находит подтверждения в христианском вероучении, деторождение не может достигаться любой ценой.

Об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости.

«Церковь убеждена, что, идя против воли Божией, в том числе нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья, иначе бы мы бы не предупреждали о безнравственности такого выбора. Но Бог принимает и покаяние поступивших таким образом», - отметил глава синодального отдела.

В Церкви утверждают, что рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения, которые являются выбором человека.

«Свобода дарована человеку Богом, и воля Божия не отменяет право выбора человека в пользу добра или зла. Богохульством было бы сказать, что на мировые войны, страдания детей, угнетение слабых - есть воля Божия, на это есть только злая воля человека», - подчеркнул представитель Церкви.

По словам Владимира Легойды, человек может направить свою свободу воли на удовлетворение своих нравственно сомнительных желаний, например в стремлении получить «своего» ребенка любой ценой.

«Для оценки наших собственных поступков нам дана совесть и Божественное откровение, и думаю, что прибегшие к «услуге» деторождения уже обличаемы своей совестью, иначе они бы не искали одобрения своего поступка», - объяснил спикер РПЦ.

Владимир Легойда отметил, что позиция относительно недопустимости суррогатного материнства в «Основах социальной концепции» совпадает с позицией других христианских Церквей.

«Основы социальной концепции» - это не публицистический текст группы верующих, а вероучительный документ, основанный на изучении и обобщении многосотлетней христианской традиции и не удивительно, что его положения по вопросу суррогатного материнства совпадают с позицией иных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви и некоторых консервативных протестантов», - подчеркнул спикер РПЦ.

Владимир Легойда напомнил, что Церковь никогда не осуждала те пары, которые не могут иметь детей, они являются полноценными семьями, потому позиция Церкви относительно суррогатного материнства остается неизменной.