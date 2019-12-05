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Епифаний рассказал, как Варфоломей влияет на Предстоятелей, продвигая ПЦУ

05.12.2019 / 14:39
Епифаний рассказал, как Варфоломей влияет на Предстоятелей, продвигая ПЦУ
Патриарх Варфоломей и Епифаний Источник: ВВС Украина
По мнению Предстоятеля ПЦУ, сейчас патриарх Варфоломей через своих представителей пытается повлиять на другие Поместные Церкви принять позицию Фанара относительно официального признания ПЦУ

Действия Константинопольского Патриарха Варфоломея по признанию Православной Церкви Украины не должны ставиться под сомнение другими Поместными Церквями.

Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний в своем интервью для ВВС Украина, комментируя влияние Варфоломея на решение Александрийской Церкви признать ПЦУ.

«Другие церкви должны просто признать этот акт, который совершил Вселенский патриарх (признание ПЦУ - ред.),  и не ставить его под сомнение, потому что если та или иная поместная православная Церковь ставит под сомнение решение Вселенского патриарха, то она ставит под удар и свою автокефалию», - отметил митрополит Епифаний.

По мнению Предстоятеля ПЦУ, сейчас патриарх Варфоломей через своих представителей пытается повлиять на другие Поместные Церкви принять позицию Фанара относительно официального признания ПЦУ.

«Вселенский патриарх сейчас общается с другими предстоятелями, его представители доносят четкую позицию и убеждают, что другие церкви должны поддержать решение Константинополя», - заявил Епифаний.

Как ранее сообщалось в СМИ, Патриарх Кирилл инициировал проведение архиерейского собора, на котором будет определена позиция по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает, а Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

Источник: Inpress.ua
пцу
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