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В сети доступен обновленный портал Богослов.Ru

05.12.2019 / 14:17
В сети доступен обновленный портал Богослов.Ru
Фома Источник: Фома
За последний год портал существенно изменил свой дизайн, стал более простым и понятным для пользователя

Научно-богословский интернет-портал Богослов.Ru начал работу в обновленном формате.

Презентация обновленного портала состоялась 4 декабря, сообщает «Фома».

Говоря о новшествах на Богослов.Ru, его главный редактор, протоиерей Павел Великанов указал на открытость ресурса к дискуссиям и высказываниям разных точек зрения.

«Уважение к иным точкам зрения – то, в чем заключается одна из наших задач. Научить наше церковное сообщество не просто называть все, что происходит вокруг, черным и белым – если не «наши», тогда – «враги»; а учиться прислушиваться к другим мнениям», – пояснил священник.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что материалы портала доступны даже для людей без богословского образования.

«Жизнь все время нас ставит в такие ситуации, когда мы должны уметь ответить на богословские вопросы не только для самих себя, но и для тех, кто в богословии не разбирается. Насколько мы сейчас готовы к этому? В этом смысле я очень рассчитываю и на ваш портал, ведь это действительно важно», – сказал Владимир Легойда.

О значении Богослов.Ru также рассказал председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

«Я вспоминаю 2007 год. Богослов стал одним из знаков того времени, как уникальная площадка, где стало вдруг возможным вести с одной стороны очень серьезные, а с другой стороны формальные дискуссии. Всегда его с радостью читал. Это был один из сайтов, которые я открывал каждый день, которые я открывал всегда, и надеюсь, что он сейчас таким опять станет. Я желаю Богослову соединить академическую свободу, которая, несомненно, нужна богословскому порталу, с церковным послушанием. Я думаю, что если это произойдет, то Богослов займет свое заслуженное место», – сказал отец Максим.

Богослов.Ru – крупнейший интернет-портал Русской Православной Церкви, публикующий материалы на тему православного богословия, церковной истории, философии и гуманитарных наук. Это также признанная отечественным и зарубежным научным сообществом экспертная площадка в области богословия как науки.

За последний год портал существенно изменил свой дизайн, стал более простым и понятным для пользователя. Переработана рубрикация сайта, в частности добавлены новые разделы, например, «тема недели». Появились новые функции, а уже привычные возможности усовершенствованы.

Одной из приоритетных задач портала является популяризация богословия как одного из направлений гуманитарных наук, а также работа по ряду других направлений.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, портал
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