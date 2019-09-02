В РПЦ анонсировали открытие православного портала Богослов.ru в новом формате

В начале осени планируется открытие обновленной версии портала Богослов.ru, который был закрыт год назад.

О том, какие изменения с порталом произошли за это время, рассказал его главный редактор протоиерей Павел Великанов, сообщает patriarchia.ru.

«Портал Богослов.ru остановил свою деятельность по причине отсутствия финансирования и как следствие накопившейся массы неразрешенных технических и прочих вопросов. […] Для нас закрытие портала было «ножом в сердце», потому что вокруг портала образовалась дружная команда, он занял свое место в медиапространстве. То, что он прекратил работу, для всех участников проекта стало очень сильным ударом. Поэтому мы, приняв как факт остановку его работы, сразу начали предпринимать усилия по поиску средств, чтобы возобновить его деятельность.

За этот год были проведены работы прежде всего по поиску источников финансирования. Это и доброхоты, связанные с Церковью, о которых мы при открытии скажем, это и другие люди, которые захотели принять участие в поддержке портала, благодаря чему мы сейчас вышли на финишную прямую — уже непосредственно открытие портала», - рассказал протоиерей Павел Великанов.

Священник также отметил, что портал будет другим, в плане дизайна.

«Полностью изменен дизайн сайта. Мы заказали дизайн у специалистов хорошего уровня из Европы. Полностью переделан движок сайта, появилась новая платформа, навигация по сайту стала существенно удобнее. Значительные изменения претерпела сама структура размещения материалов. Мы пошли путем тщательного анализа посещаемости тех или иных страниц старого сайта для того, чтобы его предельно упростить и убрать все то, что было излишним и не особо востребованным нашими читателями. У нас появились новые разделы, например, раздел «тема недели», который представляет собой собрание различных материалов по определенной теме, как библиографических, так и в виде различных статей. Появился новый формат представления материалов — «кейс-стади». Отчасти это напоминает статью в энциклопедическом словаре, но идея немного другая. Цель — дать возможность человеку, не имеющему специализированного богословского образования, подступиться к тому или иному вопросу с тем, чтобы этот вопрос можно было изучить как поверхностно, так и очень глубоко, поэтому мы разработали такой формат и начинаем его заполнять. У нас работают привлеченные специалисты с богословским, философским образованием, и я надеюсь, что «кейс-стади» помогут сформировать облако разных вопросов, которое по качеству представленной информации будет гораздо выше, нежели в других популярных источниках, как, например, Википедия», - рассказал священник.

Протоиерей сообщил, какие задачи у редакции.

«Мы не преследовали задачи рушить все то хорошее, что у нас было. Наша задача была иной: хорошее сделать еще лучше, а не очень удачное, если оно жизнеспособно, подтянуть до достаточно хорошего уровня. То, что уже отработало и не представляет особой актуальности, превратить в архив. Поэтому у нас ничего на сайте не пропадет. Мы полностью переносим весь контент, который был ранее, на новый движок, и именно с этим связана задержка запуска портала. Материалов очень много, и они имеют сложную систему тегов. Продумывание и обкатка алгоритмов переноса всего материала в обновленную систему требует значительного времени и человеческих ресурсов.

Мы планировали запустить портал уже в первых числах сентября, но мы не сможем уложиться в эти сроки. Скорее всего, это будет середина сентября.

Мы очень хотим, чтобы студенты и духовных учебных заведений, и светских, которые интересуются вопросами богословия или смежных дисциплин — философии, культурологии, истории — присылали нам свои материалы, потому что возможность открытой дискуссии в качественной экспертной среде — это хороший повод проверить уровень тех утверждений, которые выдвигаются в публикациях. До момента своего закрытия «Богослов» представлял из себя прежде всего экспертную среду, в которой происходили обсуждения, в том числе дискуссия вокруг проектов документов Межсоборного присутствия», - отметил редактор.

Священник рассказал, что «частично команда сохранилась та же, которая была на старом «Богослове», а частично появились новые люди, которым мы очень рады.

В настоящее время мы с трудом нашли средства для того, чтобы запустить русскоязычную версию, но мы надеемся, что когда встанем на ноги, мы запустим и английскую версию. А дальше все будет зависеть только от финансирования», - подчеркнул редактор портала.