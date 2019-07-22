Войти | Зарегистрироваться
14:03

понедельник,
22 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

РПЦ: Церковь сейчас проходит этап взросления

22.07.2019 / 13:39
В РПЦ заявили, что Церковь сейчас «проходит этап взросления»

Русская Православная Церковь прошла период вставания на ноги после десятилетий гонений, и теперь она проходит этап взросления.

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда, сообщает сайт журнала «Фома».

«Первые десять лет после 1988 года мы только вставали на ноги. И наше церковное сознание и церковная жизнь многими хлынувшими в храмы неофитами созидались тогда по репринтным изданиям с дореволюционной орфографией. И мы, читая те книги, намечтали себе образы веры и Церкви», – сказал он.

По его словам, верующие долго прожили на таких вот «вымечтанных образах», но сейчас меняется и Церковь, и каждый человек в ней.

«Если сравнивать это все со становлением человека, то мы сейчас похожи на христианина, с которого слетели и неофитский пыл, и неофитские подпорки. И он понимает, чтобы быть христианином, недостаточно цитировать батюшку Серафима или Феофана Затворника. Уже не спрячешься ни за чьи красивые слова. И за наследие новомучеников. И стать христианином не получится без того, чтобы думать своим умом. И менять себя – на самом деле», – отметил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела добавил, что именно сейчас в жизни Церкви «сталкиваются представления, возникшие в результате неофитских порывов, и вот эти новые, с осознанием необходимости работы собственного ума и души».

«Мы переживаем очень важное время. Проходим этап взросления. У нас сейчас начинается время споров как естественной части богословского осмысления реальности», – также отметил представитель Русской Церкви.

Источник: Inpress.ua
православие, РПЦ, Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.