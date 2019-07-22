В УПЦ объяснили, что титул «Вселенский» означает «патриарх Византийской империи»

Ошибочно полагать, что Предстоятель Константинопольской Церкви, которого также называют Вселенским – это Патриарх всего мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире «Першого Козацького».

«Не надо думать, что Константинопольский патриарх – это Патриарх всего мира. Это Патриарх империи, которой уже нет. И если бы не территория Американской архиепископии, греки в Австралии, Северной Греции, острова Крит, у Константинопольского патриарха осталось бы 20-30 приходов, которые существуют на территории Турции», – сказал протоиерей Николай.

Он объяснил, что титул «Вселенский» означает на самом деле «патриарх Византийской империи».

«Вселенский не надо понимать в астрономическом смысле этого слова, что он там [Патриарх] земного шара, Марса и всей Солнечной системы. Вселенский Патриарх – значит Патриарх Византийской империи в переводе с греческого языка. <…> Византийская империя называлась "икумени" – то есть населенная земля цивилизованными людьми, потому что греки всех считали варварами», – разъяснил спикер УПЦ.

Он напомнил, что титул «Вселенский Патриарх» приняли где-то в VI-VII веке, и против него протестовали в свое время и Папа Римский, и другие Предстоятели.

«Потому что все патриархаты – Римский, Антиохийский, Александрийский, Константинопольский, Иерусалимский – они все были на территории одного и того же государства – Византийской империи. И когда назвал сам себя Константинопольский Патриарх вселенским, то есть имперским, Папа Римский сказал: "Извините пожалуйста, а тогда кто я? Если ты – всей империи. Но я же тоже нахожусь на территории империи"», – добавил протоиерей Николай.

Тем более, что в переводе на латинский язык этот титул вообще переводился как «универсалис», отметил священнослужитель.

Он также рассказал, что папа Римский до сих пор в официальных письмах Константинопольскому Патриарху пишет: «Архиепископу Константинополя – Нового Рима».

«Точка. И "Вселенскому Патриарху" не пишет. Он не признает за ним титула Вселенского Патриарха», – заключил спикер УПЦ.