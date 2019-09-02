У Зеленского передумали переезжать с Банковой — нет смысла

Об этом свидетельсвует комментарий Богдана в программе "100 дней президента Украины" на канале "1+1".

Прямая речь: «Мы не можем найти сегодня вариант переезда. Была логическая конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но время проведения ремонтных работ, все системы связи, секретности - это все настолько сложно, что нет смысла это делать как временное».

В свою очередь помощник президента Сергей Шефир выразил мнение, что вопрос переезда сейчас несвоевременный.

Напомним, президент Владимир Зеленский был намерен переехать с Банковой – возможно, в "Украинский дом" на Европейской площади.

А на Банковой предлагали устроить музей – и Национальный художественный музей Украины был не против.

20 июня команда президента Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.

4 июля сообщалось, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.

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