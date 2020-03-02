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Исключенная из "слуг" нардеп: при Богдане был "беспредел"

02.03.2020 / 15:23
Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход считает, что вызывать депутатов на "ковер", чем занимался бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ненормально.

Об этом Скороход заявила в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой

Прямая речь: "Я надеюсь, что при нем (при Ермаке – ред.) не будет такого давления и такого "беспредела", который был при Богдане.

Я не считаю нормальным, чтобы депутатов вызвали "на ковер" и рассказывали, что они не так голосовали или как они должны голосовать".

Кроме того, добавила депутат, Богдан оказывал личное давление на нее и ее семью. С какой целью он это делал она не понимает.

К новому руководителя ОПУ Ермаку Скороход относится более благосклонно. Хотя и утверждает, что не может "ничего сказать плохого или хорошего, потому что мы все видим, что он вел политику внешнюю со стороны президента".

Именно действующий руководитель Офиса проводил собеседование со Скороход перед тем, как она стала кандидатом от "Слуги народа" на парламентских выборах.

Напомним: 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. В тот же день из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов из фракции исключили Антона Полякова.

Перед этим Скороход заявила, что власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.
В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток.
Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.

В ответ на обвинения Арахамии Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

Источник 

Богдан, Ермак, ОП, Скороход
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