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В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

02.03.2020 / 14:42
В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-2019.

Об этом сообщают AFP, The New York Times со ссылкой на чиновников Министерства здравоохранения, Daily Mail

Случай смерти от коронавируса зарегистрирован в штате Вашингтон, в округе Кинг недалеко от г.Сиэтл.

Официальные лица в округе Кинг заявили о двух новых выявленных случаях заражения, один из которых - летальный.

Подробностей о новом случаях заражения в штате Вашингтоне, в том числе о возрасте пациента и его предыдущих проблемах со здоровьем, не сообщается.

Как заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 29 февраля, первой жертвой коронавируса в США стала женщина в возрасте около 60 лет.

Дословно: "Смерть наступила в одном из выявленных случаев инфицирования в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния, свидетельствующих о местном распространении вируса".

По сообщению местных властей, более ранние случаи инфицировния коронавирусом были выявлены в Северной Калифорнии у пожилой женщины с хроническими заболеваниями, у ученика старшей школы в г.Эверетт, штат Вашингтон и сотрудника в одной из школ Портленда, штат Орегон. Известно, что за последнее время они не выезжали за границу и не имели какой-либо тесного контакта с путешественниками или инфицированными.

Ранее сообщалось о помещении на военные базы в Калифорнии и Техасе на карантин трех человек, эвакуированных из Уханя, а также 14 человек, вернувшихся из Китая и 42 граждан США - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

В ходе пресс-конференции 29 февраля вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в связи с коронавирусом США вводят ограничения на поездки из Ирана и призывают граждан избегать регионов Италии и Южной Кореи, наиболее пострадавших от COVID-2019.

Вместе с тем в Италии зафиксировано более 1000 случаев заражения коронавирусом, число жертв возросло до 29 человек.

В Великобритании количество случаев инфицирования возросло до 23 человек после получения положительного результата тестирования еще у трех граждан.

Напомним: неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

По состоянию на 28 февраля от осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 645 человек.

По состоянию на 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.

20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и иностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами.

Источник 

США, смерть, коронавирус
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