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С 1 марта для поездки в РФ нужен загранпаспорт

02.03.2020 / 14:21
Государственная пограничная служба напоминает, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Об этом сообщает Госпогранслужба

Дословно: "Напоминаем, что с 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении.

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.

Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам".

В ГПСУ отметили, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов.

Также уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможности установить принадлежность документа конкретному ребенку.

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, заблаговременно позаботиться о подготовке документов.

В то же время пограничники отмечают, что "не следует рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию".

Источник 

загранпаспорт, Госпогранслужба, РФ
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